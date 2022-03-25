Сафонов: «Благодаря Кафанову я прибавил во всем»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от работы с тренером голкиперов команды Виталием Кафановым. Сотрудничество плодотворно.

«В чем я прибавил после работы с Кафановым? Не могу выделить что-то одно. Стараемся работать над всеми аспектами. Можно сказать, прибавил во всем. Так и есть», – считает игрок.

Кафанов тренирует вратарей 20 лет.

Он сам играл на позиции вратаря.

Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).

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