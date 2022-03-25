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Сафонов: «Благодаря Кафанову я прибавил во всем»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от работы с тренером голкиперов команды Виталием Кафановым. Сотрудничество плодотворно.

«В чем я прибавил после работы с Кафановым? Не могу выделить что-то одно. Стараемся работать над всеми аспектами. Можно сказать, прибавил во всем. Так и есть», – считает игрок.

  • Кафанов тренирует вратарей 20 лет.
  • Он сам играл на позиции вратаря.
  • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).

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Источник: ютуб-канал сборной России

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25.03.2022 22:16
Комментарии3
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 40 минут назад

    Только вот не объяснил он тебе, мудаку, что значат флаг и гимн, видно надеялся, что ты знаешь...

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    Рейтинг: +60655

    portero 1 час назад

    еще надо прибавлять, совершенству нет предела...

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    Рейтинг: +6838

    vladik12 1 час назад

    Эй ты, чудила, который писал, что Кафанов - никто. Выходи, куда забился?

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