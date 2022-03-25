Сафонов: «Благодаря Кафанову я прибавил во всем»

Только вот не объяснил он тебе, мудаку, что значат флаг и гимн, видно надеялся, что ты знаешь...
Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от работы с тренером голкиперов команды Виталием Кафановым. Сотрудничество плодотворно.
«В чем я прибавил после работы с Кафановым? Не могу выделить что-то одно. Стараемся работать над всеми аспектами. Можно сказать, прибавил во всем. Так и есть», – считает игрок.
- Кафанов тренирует вратарей 20 лет.
- Он сам играл на позиции вратаря.
- Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
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