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Карпин: «Завтра будет двусторонка с молодежной сборной. Надеюсь, летом будут официальные матчи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал проведение двустороннего матча с молодежной сборной. Он назначен на завтра, 26 марта.

«Двусторонка завтра тоже будет. Полчаса будут совместные упражнения, потом тренировочная игра. Вопрос, почему мы не играем на большом стадионе, не ко мне. Понятное дело, что «заруб» завтра не будет, катиться не надо. Нужно получить нагрузку и посмотреть на всех.

Теории сейчас стало меньше, отношение к сбору более расслабленное, но это нормально. Официальных игр-то нет. В молодежной сборной хочется посмотреть на всех. Мы и так всех видим – что в чемпионате, что на сборе. Я надеюсь на то, что сборная вернется летом и сыграет официальные матчи», – сказал Карпин.

  • ФИФА и УЕФА отлучили российский футбол от международных матчей.
  • В то же время русский язык вскоре может стать в ФИФА официальным.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1912

    almanev 1 час назад

    Ага, Эритрея уже закупила мячи и футболки

    0
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    Рейтинг: +3957

    mutabor0992 1 час назад

    Завтра двусторонка...А летом треХсторонка!Валера,закатай губу.гы гы

    0
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  • ...
    Рейтинг: +6980

    R_a_i_n 1 час назад

    не будут

    0
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