«Рубин» – о попытке вернуть Ахметова: «Мы зимой Роналду хотели подписать»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг новость, что клуб зимой делал предложение о трансфере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Не хотели мы его подписывать, такого не было вообще. Мы зимой хотели подписать Криштиану Роналду. Он сказал тренер не тот, это не то (смеeтся)», – сказал Яровинский.

Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Сообщалось, что игрок может бесплатно уйти в «Зенит».

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery