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«Рубин» – о попытке вернуть Ахметова: «Мы зимой Роналду хотели подписать»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг новость, что клуб зимой делал предложение о трансфере полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Не хотели мы его подписывать, такого не было вообще. Мы зимой хотели подписать Криштиану Роналду. Он сказал тренер не тот, это не то (смеeтся)», – сказал Яровинский.

  • Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что игрок может бесплатно уйти в «Зенит».

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Источник: Metaratings

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