ЦСКА зимой отказал «Рубину» в трансфере Ахметова («СЭ»)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов мог во время зимнего трансферного окна вернуться в «Рубин».
Казанский клуб делал предложение о трансфере 24-летнего футболиста, но получил отказ.
Тренерский штаб ЦСКА решил сохранить в составе хавбека, чей контракт истекает в июне.
- Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что игрок может бесплатно уйти в «Зенит».
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