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ЦСКА зимой отказал «Рубину» в трансфере Ахметова («СЭ»)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов мог во время зимнего трансферного окна вернуться в «Рубин».

Казанский клуб делал предложение о трансфере 24-летнего футболиста, но получил отказ.

Тренерский штаб ЦСКА решил сохранить в составе хавбека, чей контракт истекает в июне.

  • Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что игрок может бесплатно уйти в «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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