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КДК дисквалифицировал Яровинского на три матча и оштрафовал на 200 тысяч рублей за оскорбление судьи

КДК РФС наказал спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского за оскорбление ассистента арбитра Валентина Мурашова в подтрибунном помещении после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Ранее комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона за оскорбление арбитра Виталия Мешкова.

«С прошлого раза остался вопрос по матчу «Рубин» — «Ростов». «Рубин» обещал прислать запись с камер видеонаблюдения. Клуб представил запись, но на видео не было эпизода.

Связались с судьeй, который объяснил ситуацию. Мурашов опознал в лице Яровинского, спортивного директора клуба «Рубин». Яровинский принял участие в заседании. Яровинский извинился перед Мурашовым, но не признал, что это был он. Принeс извинения от имени своего лица.

Принято решение дисквалифицировать Яровинского на три матча, штрафовать на 200 тыс. рублей. Встал вопрос об обеспечении безопасности официальных лиц матча. За необеспечение безопасности оштрафовать «Рубин» на 150 тыс. и один матч на нейтральном поле условно», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1634

    моэм 1 час назад

    Ура ...в России появились настоящие ангелы с крылышками - БЕЗГРЕШНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ АРБИТРЫ ... которых критиковать нельзя - сразу санкции ...всех критиковать можно , даже самого Президента России , а вот футбольных судей нельзя ...а кто вынес такое определение что они ангелы безгрешные ???

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