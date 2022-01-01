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Галактионов: «Ни с кем из «Локомотива» не выходил на связь»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением Галактионова на пост главного тренера.

«Я ни с кем из этого клуба не выходил на связь. У меня есть действующий контракт. Если это будет обсуждаться, то уже официально», – сказал Галактионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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