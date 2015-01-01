Агент Языджи: «Если Юсуф и уйдeт из ЦСКА, то только в большой европейский клуб»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент не собирается уходить из столичного клуба.

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Турции «Трабзонспор» пытается уговорить футболиста вернуться на родину. В переговорах участвует тренер сборной Турции Штефан Кунц.

«Если Юсуф и уйдeт, то это будет большой европейский клуб. Сейчас у нас достаточно контактов, за ним следят многие клубы. Но даже если мы уйдeм отсюда, то нам нужно договориться с ЦСКА.

Мы никого не бросаем – не можем таким образом поступить с клубом. Единственное, чего сейчас хочет Юсуф, – больше болельщиков на матчах.

Все желают такого качественного игрока, но сейчас Языджи хочет бороться за успех ЦСКА до последнего», – сказал Чебеджи.

Языджи играл за «Трабзонспор» с 2015 по 2019-й год.

ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.

Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции