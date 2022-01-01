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«Рубин» не будет обжаловать штраф и условную дисквалификацию Слуцкого

«Рубин» не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике РФС по делу Леонида Слуцкого.

Главного тренера казанцев оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона за оскорбление арбитра Виталия Мешкова.

«Не будем подавать апелляцию», — сообщили в пресс-службе клуба.

  • Слуцкий выразил недовольство судейством Мешкова в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2)
  • «Рубин» полтора тайма провел вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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