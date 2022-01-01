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Аршавин – о сборной России: «Собрались непонятно где, потренировались за забором. Не вижу в этом смысла»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не увидел смысла в проведении мартовского сбора национальной команды.

– Нужна ли сейчас вообще сборная России стране?

– Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года – для меня это немного странно.

Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развеивалась бы команда.

Хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 года, но для меня непонятно, для чего мы собрались.

У нас Васильев мог сыграть за «Оренбург» еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно.

– То есть вы против чтобы сборная распускалась, но сбор сейчас не имеет смысла?

– Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время, это было бы классно.

А то что собрались непонятно где, за забором потренировались, я не вижу в этом особого смысла.

  • Тренировочный сбор проходит в Москве. Его окончание запланировано на 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +27

    Аден 18 минут назад

    Можно было как нить игру из азиатской зоны организовать. Так, на всякий случай

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    Рейтинг: +26555

    Боцман59rus 23 минуты назад

    _озвучивать очевидные вещи, много ума не надо

    1
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    Рейтинг: +14892

    Cleaner 24 минуты назад

    Валере ПОСАМОПИАРИТЬСЯ де то нужно...(

    0
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    Рейтинг: +770

    Hoahin 28 минут назад

    Ну в целом Шава прав

    0
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