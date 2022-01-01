Аршавин – о сборной России: «Собрались непонятно где, потренировались за забором. Не вижу в этом смысла»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не увидел смысла в проведении мартовского сбора национальной команды.

– Нужна ли сейчас вообще сборная России стране?

– Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года – для меня это немного странно.

Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развеивалась бы команда.

Хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 года, но для меня непонятно, для чего мы собрались.

У нас Васильев мог сыграть за «Оренбург» еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно.

– То есть вы против чтобы сборная распускалась, но сбор сейчас не имеет смысла?

– Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время, это было бы классно.

А то что собрались непонятно где, за забором потренировались, я не вижу в этом особого смысла.

Тренировочный сбор проходит в Москве. Его окончание запланировано на 27 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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