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Карпин – о новом лимите: «Сейчас легионерская проблема никого не волнует»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о решениях, принятых исполкомом РФС в среду.

«Если исполком принял решение об отказе от расширения РПЛ, то это его решение. Меня это не касается.

Что касается лимита, сейчас легионерская проблема никого не волнует. Я с 2008 года об этом говорил, но это никого не волновало. Ничего не менялось», – сказал Карпин.

  • Согласно проекту нового лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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