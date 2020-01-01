Карпин – о сборной: «Совмещение не чувствуется, потому что нет задач»

Раз у сорной по футболу НЕТ ЗАДАЧ, то и совмещение тренера сборной по футболу сейчас НЕ НУЖЕН, да наш внутренний чемпионат РПЛ прерывать не надо было.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении работы в «Ростове» и национальной команде.
— Почему решили остаться на посту главного тренера, если пока ничего неизвестно по поводу будущего сборной?
— Мы надеемся, что когда-то все вернется, надеемся, что это случится. Когда это случится, надо быть во все оружия. Мне пауза не нужна. Я четыре месяца не тренировал, а катался по сборам, готовился к стыкам. Сейчас совмещение не чувствуется, потому что нет задач.
Каких-то особых ощущений у меня нет. На сборах мы готовимся, хотя матч через месяц. Здесь примерно то же самое.
- Национальная команда проводит сбор в Москве.
- Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
- «Ростов» Карпина идет на 12-м месте в РПЛ.
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