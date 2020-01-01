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Карпин – о сборной: «Совмещение не чувствуется, потому что нет задач»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении работы в «Ростове» и национальной команде.

— Почему решили остаться на посту главного тренера, если пока ничего неизвестно по поводу будущего сборной?

— Мы надеемся, что когда-то все вернется, надеемся, что это случится. Когда это случится, надо быть во все оружия. Мне пауза не нужна. Я четыре месяца не тренировал, а катался по сборам, готовился к стыкам. Сейчас совмещение не чувствуется, потому что нет задач.

Каких-то особых ощущений у меня нет. На сборах мы готовимся, хотя матч через месяц. Здесь примерно то же самое.

  • Национальная команда проводит сбор в Москве.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • «Ростов» Карпина идет на 12-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:56
Комментарии2
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    Рейтинг: +24428

    vladimir-7 1 час назад

    Раз у сорной по футболу НЕТ ЗАДАЧ, то и совмещение тренера сборной по футболу сейчас НЕ НУЖЕН, да наш внутренний чемпионат РПЛ прерывать не надо было.

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    Рейтинг: +14871

    Cleaner 2 часа назад

    Судя по играм Карпинской сборной, задач у нее НЕ БЫЛО НИКОГДА!!!

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