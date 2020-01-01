Карпин – о сборной: «Совмещение не чувствуется, потому что нет задач»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении работы в «Ростове» и национальной команде.

— Почему решили остаться на посту главного тренера, если пока ничего неизвестно по поводу будущего сборной?

— Мы надеемся, что когда-то все вернется, надеемся, что это случится. Когда это случится, надо быть во все оружия. Мне пауза не нужна. Я четыре месяца не тренировал, а катался по сборам, готовился к стыкам. Сейчас совмещение не чувствуется, потому что нет задач.

Каких-то особых ощущений у меня нет. На сборах мы готовимся, хотя матч через месяц. Здесь примерно то же самое.

Национальная команда проводит сбор в Москве.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

«Ростов» Карпина идет на 12-м месте в РПЛ.

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