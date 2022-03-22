Бэйл тренировался в сборной Уэльса без ограничений. В «Реале» он жаловался на боли в спине

симулянт, договра теперь некоторые команды должны продуманно составлять, а то перекос в сторону игроков очень сильный...
Полузащитник Гарет Бэйл присоединился к сборной Уэльса. Он уже провел тренировку в команде, занимавшись без ограничений.
Уэльс сыграет 24 марта с Австрией в стыковом матче ЧМ-2022.
Бэйл пропустил игру «Реала» против «Барселоны», пожаловавшись на боли в спине.
- Бэйл – в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Примеры.
- Его контракт с «Реалом» истекает в конце сезона.
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