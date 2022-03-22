Бэйл тренировался в сборной Уэльса без ограничений. В «Реале» он жаловался на боли в спине

Полузащитник Гарет Бэйл присоединился к сборной Уэльса. Он уже провел тренировку в команде, занимавшись без ограничений.

Уэльс сыграет 24 марта с Австрией в стыковом матче ЧМ-2022.

Бэйл пропустил игру «Реала» против «Барселоны», пожаловавшись на боли в спине.

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Его контракт с «Реалом» истекает в конце сезона.

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