Малафеев: «Если не будет еврокубков, легионеры выберут спортивное будущее в ущерб зарплате»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев не исключил возможный массовый отъезд легионеров из РПЛ.

«Мне кажется, что каждый футболист играет не только за нынешний результат. Есть же еще имидж игрока и, с точки зрения будущего контракта, желание обратить на себя внимание.

Если не будет еврокубков, то многие иностранные игроки могут выбрать все-таки спортивное будущее даже в ущерб зарплате, чтобы быть на виду в Европе. Возможно, они пойдут даже на понижение в такой ситуации. Но все это индивидуально.

К сожалению, футбол стал частью политики, чего раньше не было. Это просто печально, поэтому мы и обсуждаем сейчас такие темы», — сказал Малафеев.

ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в международных турнирах.

Легионерам разрешили приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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