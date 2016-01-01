Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер Примеры. Хави получает минимум в 6 раз меньше

Издание L’Equipe опубликовало топ-3 самых высокооплачиваемый тренеров Примеры.

Самый большой месячный оклад у тренера «Атлетико» Диего Симеоне. 51-летний аргентинец получает 3,33 миллиона евро.

В топ-3 также входят тренер «Реала» Карло Анчелотти (910 тысяч евро) и Марселино из «Атлетика» (500 тысяч евро). Главный тренер «Барселоны» Хави зарабатывает меньше.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.

Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.

Ранее L’Equipe представил рейтинг самых высокооплачиваемый тренеров Лиги 1.

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