Талалаев за расширение РПЛ: «Не может быть всего 30 игр в году. Должно быть больше 40»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

«Обязательно необходимо сохранение спортивного принципа. В этом году должны вылететь две слабейшие команды РПЛ и вместо них прийти две лучшие команды ФНЛ. А сколько клубов необходимо добавлять, нужно решать ближе к окончанию чемпионата, когда мы будем знать финансовое состояние всех клубов.

Принципиально, я за расширение РПЛ. В условиях «блокады» от европейских матчей нам необходимо большее количество игр. В любом случае придется принимать какое-то решение по увеличению количества матчей.

Не может быть в течение года всего 30 игр. Плюс кубковые, 32-34 матча…Минимальное количество игр должно быть больше 40. Даже в нашем климате», – сказал Талалаев.

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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