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Талалаев за расширение РПЛ: «Не может быть всего 30 игр в году. Должно быть больше 40»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

«Обязательно необходимо сохранение спортивного принципа. В этом году должны вылететь две слабейшие команды РПЛ и вместо них прийти две лучшие команды ФНЛ. А сколько клубов необходимо добавлять, нужно решать ближе к окончанию чемпионата, когда мы будем знать финансовое состояние всех клубов.

Принципиально, я за расширение РПЛ. В условиях «блокады» от европейских матчей нам необходимо большее количество игр. В любом случае придется принимать какое-то решение по увеличению количества матчей.

Не может быть в течение года всего 30 игр. Плюс кубковые, 32-34 матча…Минимальное количество игр должно быть больше 40. Даже в нашем климате», – сказал Талалаев.

  • Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 19:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +5734

    maygli 1 час назад

    Предлагаю расширить до 20 команд и все игры проводить в Лужниках.
    Отпадает фактор своего/чужого поля, все в одинаковых условиях.
    )))

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  • ...
    Рейтинг: +60494

    portero 1 час назад

    Успокойся, хватит 18 команд...

    1
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