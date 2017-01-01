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Флик: «Считаю правильным отстранение российских команд, но не думаю, что это впечатлит Путина»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Я считаю правильными такие показательные меры. Но я не думаю, что они впечатлят Путина. Даже серьезные санкции его не остановили. Это мешает лишь спортсменам, но других вариантов сейчас нет», – сказал Флик.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Stern

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