Флик: «Считаю правильным отстранение российских команд, но не думаю, что это впечатлит Путина»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Я считаю правильными такие показательные меры. Но я не думаю, что они впечатлят Путина. Даже серьезные санкции его не остановили. Это мешает лишь спортсменам, но других вариантов сейчас нет», – сказал Флик.

«Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи