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Пике – самый высокооплачиваемый игрок Примеры, Бэйл и Азар – в топ-3

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Испании.

Лидером списка стал центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он зарабатывает 2,33 миллиона евро ежемесячно.

Второе и третье место делят вингеры «Реала» Гарет Бэйл и Эден Азар. Их оклады – 2,27 миллиона евро в месяц.

Далее располагаются Серхио Бускетс из «Барсы» (1,91 млн), Давид Алаба из «Реала» (1,88 млн) и Антуан Гризманн из «Атлетико» (1,88 млн).

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Источник: L’Equipe

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60494

    portero 51 минуту назад

    Переплачиаают явно, Жозеп откаты наверное брал.....

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