Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Неймар – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-20 – 18 футболистов «ПСЖ»

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Первое место с месячным окладом 4,083 миллиона евро занял нападающий «ПСЖ» Неймар.

В тройку лидеров также вошли партнеры бразильца Лионель Месси (3,375 млн в месяц) и Килиан Мбаппе (2,22 млн в месяц).

В топ-20 попали 18 игроков «ПСЖ». Только Виссам Бен-Йеддер (650 тыс в месяц) и Сеск Фабрегас (600 тыс в месяц) в этом рейтинге представляют «Монако».

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Почеттино – самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1. Его зарплата более чем в три раза выше, чем у ближайшего преследователя
Шесть клубов интересуются Дибалой, «Интер» и «Атлетико» – фавориты
«ПСЖ» придется заплатить более 20 миллионов за увольнение Почеттино (Адриен Гренье)
Источник: L’Equipe

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:31
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +23910

    bset 1 час назад

    Неплохой списочек. 2 из этого топа обыграли других 18 на днях)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +134

    Sylpheed 1 час назад

    Это 471 994 800 рублей в месяц. Можно в месяц по этажу выкупать в Москва сити.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11