Неймар – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-20 – 18 футболистов «ПСЖ»

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Первое место с месячным окладом 4,083 миллиона евро занял нападающий «ПСЖ» Неймар.

В тройку лидеров также вошли партнеры бразильца Лионель Месси (3,375 млн в месяц) и Килиан Мбаппе (2,22 млн в месяц).

В топ-20 попали 18 игроков «ПСЖ». Только Виссам Бен-Йеддер (650 тыс в месяц) и Сеск Фабрегас (600 тыс в месяц) в этом рейтинге представляют «Монако».

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