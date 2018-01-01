До «Барселоны» от Обамеянга отказались пять клубов (Фабрицио Романо)

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не пользовался спросом на трансферном рынке в январе.

Услуги габонца предлагались пяти клубам, прежде чем он перешeл в «Барселону».

Подписать 32-летнего форварда был готов саудовский «Аль-Наср», однако такой вариант продолжения карьеры не заинтересовал самого игрока.

Обамеянг бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала» в конце января.

В 11 матчах он забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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