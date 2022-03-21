Захарян – о возможном уходе Шиманьски из «Динамо»: «Нормально все с ним»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.

– Арсен, что с Шиманьски? Говорят, он уже все – покидает «Динамо». Это так?

– Нормально все с ним.

Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.

«Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи