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Захарян – о возможном уходе Шиманьски из «Динамо»: «Нормально все с ним»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.

– Арсен, что с Шиманьски? Говорят, он уже все – покидает «Динамо». Это так?

– Нормально все с ним.

  • Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
  • «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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