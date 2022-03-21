Захарян – о возможном уходе Шиманьски из «Динамо»: «Нормально все с ним»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о будущем в клубе полузащитника Себастьяна Шиманьски.
– Арсен, что с Шиманьски? Говорят, он уже все – покидает «Динамо». Это так?
– Нормально все с ним.
- Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
- «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»