Обамеянг – первый игрок в 21-м веке, забивший «Реалу» в 5 матчах подряд

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В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.
Два из четырех голов забил зимний новичок каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг.
Габонский нападающий отличился в пяти подряд играх против «Реала».
Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, которому удалось подобное.
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