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Обамеянг – первый игрок в 21-м веке, забивший «Реалу» в 5 матчах подряд

В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

Два из четырех голов забил зимний новичок каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонский нападающий отличился в пяти подряд играх против «Реала».

Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, которому удалось подобное.

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    tyygyj56 2 часа назад

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