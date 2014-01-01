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Талалаев – о конфликте с Семеновым: «Крысу» быстро найдем»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семеновым.

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдем», – сказал Талалаев.

  • Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей.
  • Игрока, выступающего за грозненскую команду с 2014 года, лишили капитанской повязки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +790

    inzek 43 минуты назад

    официально обЪявлена ***** "крысам")

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