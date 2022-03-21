Талалаев – о конфликте с Семеновым: «Крысу» быстро найдем»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семеновым.

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдем», – сказал Талалаев.

Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей.

Игрока, выступающего за грозненскую команду с 2014 года, лишили капитанской повязки.

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