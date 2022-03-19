Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Полузащитник хозяев Даниил Уткин забил со штрафного на 45+4 минуте.

Это его пятый гол в сезоне РПЛ со штрафного. До рекорда Александра Алиева (семь голов со штрафного в РПЛ в сезоне-2010) осталось два мяча.

Уткин принадлежит «Краснодару».

Гол со штрафного «Локомотиву» стал 12-м ударом Уткина со штрафного в сезоне РПЛ.

Помимо гола у Уткина в игре с «Локомотивом» ассист.

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