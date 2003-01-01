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Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Полузащитник хозяев Даниил Уткин забил со штрафного на 45+4 минуте.

Это его пятый гол в сезоне РПЛ со штрафного. До рекорда Александра Алиева (семь голов со штрафного в РПЛ в сезоне-2010) осталось два мяча.

  • Уткин принадлежит «Краснодару».
  • Гол со штрафного «Локомотиву» стал 12-м ударом Уткина со штрафного в сезоне РПЛ.
  • Помимо гола у Уткина в игре с «Локомотивом» ассист.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16296

    Garrincha58 1 минуту назад

    Краснодару нужны деньги и пусть просит 8-10 лямов думаю из московских никто не даст а Зенит если не прошляпит может дать так что выбор за самим Уткиным хотя сейчас без еврокубков можно играть хоть в Химках но там маленькая зарплата и опять вырисовывается Зенит

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    Рейтинг: +4605

    neim 5 минут назад

    После окончания сезона, вэлком в Динамо, на замену Шиманьски, если тот всё-таки уйдёт.
    В Краснодаре ловить нечего скорее всего (((.

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