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Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ

19 марта 2022, 18:03
4

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». Полузащитник хозяев Даниил Уткин забил со штрафного на 45+4 минуте.

Это его пятый гол в сезоне РПЛ со штрафного. До рекорда Александра Алиева (семь голов со штрафного в РПЛ в сезоне-2010) осталось два мяча.

  • Уткин принадлежит «Краснодару».
  • Гол со штрафного «Локомотиву» стал 12-м ударом Уткина со штрафного в сезоне РПЛ.
  • Помимо гола у Уткина в игре с «Локомотивом» ассист.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Локомотив Уткин Даниил
Комментарии (4)
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Garrincha58
1647703154
Краснодару нужны деньги и пусть просит 8-10 лямов думаю из московских никто не даст а Зенит если не прошляпит может дать так что выбор за самим Уткиным хотя сейчас без еврокубков можно играть хоть в Химках но там маленькая зарплата и опять вырисовывается Зенит
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Garrincha58
1647703278
Роналду и Месси берите пример с русского УТКИНА!!!!
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Кузьмич на трибуне
1647712003
Насколько я знаю, Уткин попросился в аренду, потому как Мусаев не давал шансов Даниилу. Теперь Мусаева нет и нет в стане быков ни одного засланного Крысовячка. Наверняка С.Н.Галицкий вернёт Даниила в стан быков.
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portero
1647763716
Молодец!!
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