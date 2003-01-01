Комличенко: «После прихода Карпина в «Ростове» воцарилась хорошая атмосфера»

А меня бы порадовало, если б Валера по-хорошему отвесил бы отцовского подзатыльника половине команды за игру с десятью игроками Рубина. За то, что в первом тайме не использовали моменты. Соу "отметился" первым нормальным действием на 47 минуте, Комличенко вообще не отметился. Скорости нет, с середины поля по пустым воротам ударить не могут - сил нет. Тугарев вообще непонятно за кого играл. Зато у вас там на базе "атмосфера хорошая"... Что будет в Москве в матче с Динамо даже страшно представить.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как повлияло на команду возвращение Валерия Карпина.
– Карпин вернулся. Первая эмоция?
– Отлично!
– Нынешний «Ростов» способен зацепить очки с «Динамо»?
– Да. Почему нет? После прихода Карпина в команде воцарилась хорошая атмосфера.
- Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
- Он будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- В первом матче после смены тренера ростовчане победили «Рубин» (2:1).
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