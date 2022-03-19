Комличенко: «После прихода Карпина в «Ростове» воцарилась хорошая атмосфера»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как повлияло на команду возвращение Валерия Карпина.

– Карпин вернулся. Первая эмоция?

– Отлично!

– Нынешний «Ростов» способен зацепить очки с «Динамо»?

– Да. Почему нет? После прихода Карпина в команде воцарилась хорошая атмосфера.

Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.

Он будет совмещать посты в клубе и сборной России.

В первом матче после смены тренера ростовчане победили «Рубин» (2:1).

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