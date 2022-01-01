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Селихов: «Конечно, я рад вызову в сборную России»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о своем возвращении в сборную России.

«О вызове в сборную я узнал от Виталия Кафанова: он мне позвонил незадолго до объявления списка и сказал, что 21 марта встречаемся в Новогорске.

Конечно, я рад. Четыре года прошло с моего последнего вызова в сборную. В год моего последнего вызова был другой тренер – Черчесов. Мы готовились к чемпионату мира, играли с Бразилией и Францией, конечно, это то, к чему надо стремиться.

Каждый мечтает попасть в национальную сборную и защищать еe цвета. С Карпиным я не разговаривал. Валерий Георгиевич говорит, что вратари – это отдельная каста, поэтому к нам не лезет», – сказал Селихов.

  • Тренировочный сбор команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях.
  • В этом сезоне Селихов провел за «Спартак» 12 матчей и пропустил 15 голов.

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Источник: сайт «Спартака»

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