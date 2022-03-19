Тринкау – 1-й за 9 лет игрок АПЛ, забивший и ассистировавший в 1-м тайме с замены

В эти минуты проходит матч 30-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Лидсом». В первом тайме голом и дублем отметился форвард хозяев Тринкау. Он вышел на замену на 25-й минуте.
Последним игроком АПЛ, вышедшим на замену и отметившимся в первом тайме голом и ассистом, был Фрэнк Лэмпард. Это было в апреле 2013 года, когда он играл за «Челси» против «Суонси».
- Для Тринкау это первые гол и ассист в АПЛ. До этого он провел в турнире 22 встречи без результативных действий.
- 22-летний португалец стоит 22 миллиона евро.
- Тринкау принадлежит «Барселоне», куда летом должен вернуться.
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Источник: Бомбардир.ру