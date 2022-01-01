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Мостовой: «Россия точно проедет мимо ЧМ-2022. Не думаю, что матч с Польшей перенесут»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он оставил в силе санкции ФИФА в отношении России.

«Всем давно всe понятно. Надеяться не на что, как мне кажется. Поэтому решение CAS по ФИФА ожидаемое. Мимо чемпионата мира мы тоже точно проедем. Не думаю, что стыковые матчи перенесут. Вот когда ситуация нормализуется, тогда можно ждать улучшений. Но сейчас надежд мало», – сказал Мостовой.

  • Учебно-тренировочный сбор России, несмотря на санкции, пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +513

    semm 9 минут назад

    лишь бы ЧМ не отменили, а то Америка уже злиться на саудитов - и они огребут от липового распорядителя мира!

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