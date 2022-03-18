Агент Николсона: «Шамар на 100% сосредоточен на «Спартаке». Никто не призывал его покинуть Россию»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что футболист не собирается покидать столичный клуб.

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на сто процентов сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чем другом. Никто из Ямайки не призывал его покинуть Россию, как это пишут», 0 сказал Портега.

«Спартак» купил Николсона в январе за 8 миллионов евро.

Он забил 4 гола в 4 матчах за московскую команду.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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