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Аллегри – о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «Таков футбол: все в нем может изменить один эпизод»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги противостояния с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, команда хорошо играла на протяжении более чем 75 минут. Во втором тайме «Вильярреал» решил попросту отбиваться на ограниченном участке поля, но дождался своего шанса и им воспользовался. Таков футбол: все в нем может изменить один эпизод.

У нас были хорошие моменты в первом тайме и несколько меньше – во втором, поскольку «Вильярреал» начал отбиваться всеми 11 игроками, явно дожидаясь дополнительного времени. Но затем все перевернул этот гол.

У «Вильярреала» очень профессиональная команда. Она по максимуму воспользовалась своими шансами, мы же заработали глупый пенальти.

Результат обиден, ведь моменты у нас были и в первом матче, и сегодня. Предъявить игрокам нечего, они должны продолжать работать, как делали это прежде», – сказал Аллегри.

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Источник: сайт УЕФА

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