Скоулз: «Не знаю, как «МЮ» выбрал Рангника на пост тренера»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз недоволен, что команду тренирует Ральф Рангник. Накануне англичане вылетели из Лиги чемпионов от «Атлетико».

«Как Рангник был выбран менеджером такого клуба на эти полгода... Я не знаю», – сказал Скоулз.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

Летом Рангник перейдет на должность консультанта «Манчестер Юнайтед», тренером будет назначен другой человек.

Ставь на любимый клуб и получай 1000 рублей бесплатно