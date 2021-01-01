Дрейер перешел в «Мидтьюлланд». Ранее он приостановил контракт с «Рубином»

Пущай «Мидтьюлланд» возвращает 7 миллионов евро. Дальше видно будет..........
Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешел в «Мидтьюлланд», сообщает пресс-служба датского клуба.
Ранее датчанин приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись нововведением ФИФА.
- Дрейер перешел в «Рубин» летом 2021 года из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
- В этом сезоне Дрейер забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах.
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