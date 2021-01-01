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Дрейер перешел в «Мидтьюлланд». Ранее он приостановил контракт с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешел в «Мидтьюлланд», сообщает пресс-служба датского клуба.

Ранее датчанин приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись нововведением ФИФА.

  • Дрейер перешел в «Рубин» летом 2021 года из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
  • В этом сезоне Дрейер забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

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Источник: сайт «Мидтьюлланда»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13977

    ilichkadr 26 минут назад

    Пущай «Мидтьюлланд» возвращает 7 миллионов евро. Дальше видно будет..........

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    Рейтинг: +1327

    Vitaga 43 минуты назад

    ппц вы чего? если он остался бы - его бы дисквал ждал вечный и бойкот сограждан. это не его сражение и так он почти до последнего держался.

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    Рейтинг: +1419

    ab15488 50 минут назад

    И это потомок викингов? Тряпка))

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Сдрейфил Дрейер.

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