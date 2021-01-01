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Рангник: «У «МЮ» было несколько возможностей забить, но мы ими не воспользовались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после поражения от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб вылетел из турнира.

«Считаю, что мы очень хорошо провели первый тайм. Особенно в плане настроя, мы действовали очень энергично. Однако мы не сумели воплотить это в гол или два. У нас было несколько отличных возможностей забить, но мы ими не воспользовались.

После перерыва мы не смогли поддерживать ритм. Мы понимали, насколько хорошо умеет обороняться «Атлетико». Во втором тайме мы тоже создали пару моментов, а в одном из эпизодов суперсейв сделал вратарь. Мы с самого начала знали, что во встрече с этой командой забивать нужно первыми», – сказал Рангник.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14602

    Cleaner 2 часа назад

    МЮ нужно СРОЧНО менять тренера. Иначе МЮ превратится в Локомотив.

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    Рейтинг: +521

    Demgel 3 часа назад

    Освободите пожалуйста тренерский мостик, господин Хитрая немецкая морда.

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    Рейтинг: +14602

    Cleaner > Demgel 2 часа назад

    Хитрая немецкая морда САМА не уйдет. Ей нужен хороший ПИНОК под зад!

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