Язиджи – единственный игрок в истории ЦСКА, открывший счет в своих первых трех матчах чемпионата

Нужно выкупить Языджи у Лилля, самый качественный легионер в данное время.
Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи забил в своих первых трех матчах чемпионата России, причем во всех случаях мячи были первыми в игре. Он стал первым таким футболистом в истории москвичей.
Турок арендован у «Лилля» до лета.
- Опция выкупа Язиджи у «Лилля» – 12 миллионов евро.
- Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
- ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.
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