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Язиджи – единственный игрок в истории ЦСКА, открывший счет в своих первых трех матчах чемпионата

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи забил в своих первых трех матчах чемпионата России, причем во всех случаях мячи были первыми в игре. Он стал первым таким футболистом в истории москвичей.

Турок арендован у «Лилля» до лета.

  • Опция выкупа Язиджи у «Лилля» – 12 миллионов евро.
  • Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
  • ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 16:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +2654

    FRZZ 2 часа назад

    Нужно выкупить Языджи у Лилля, самый качественный легионер в данное время.

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    Рейтинг: +759

    Hoahin > FRZZ 42 минуты назад

    К сожалению маловероятен выкуп, курс евро немножко вырос)

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