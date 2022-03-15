Рангник: «МЮ» заплатил за Санчо огромные деньги. Процесс его адаптации завершен»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Джейдоне Санчо.

«За Джейдона Санчо руководство «МЮ» заплатило дортмундской «Боруссии» огромные деньги. Когда за трансфер футболиста выкладывают такую сумму, он должен играть на высочайшем уровне.

Джейдон рассказал мне, что ему было очень непросто адаптироваться к скорости и физике, которые свойственны АПЛ. Но сейчас этот процесс уже завершен. Я очень рад, что Санчо начал демонстрировать свой настоящий уровень», – сказал Рангник.

«МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле 2021 года за 85 миллионов евро.

Он провел 32 матча в этом сезоне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Его контракт с «МЮ» истекает в 2026 году.

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