Язиджи останется в ЦСКА минимум до конца сезона

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Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, заявил, что его клиент не собирается уходить из столичного клуба до конца сезона.
«Могу вам точно сказать: Юсуф останется в клубе до конца сезона, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты. Он счастлив в ЦСКА
Бабаев сказал, что ЦСКА не отказался бы от выкупа Языджи? Мы обязательно обсудим этот вопрос летом. Повторюсь, Юсуф очень счастлив в ЦСКА. Посмотрим, что будет после сезона», — сказал Чебеджи.
- Опция выкупа Язиджи у «Лилля» – 12 миллионов евро.
- Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
- ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.
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