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Язиджи останется в ЦСКА минимум до конца сезона

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, заявил, что его клиент не собирается уходить из столичного клуба до конца сезона.

«Могу вам точно сказать: Юсуф останется в клубе до конца сезона, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты. Он счастлив в ЦСКА

Бабаев сказал, что ЦСКА не отказался бы от выкупа Языджи? Мы обязательно обсудим этот вопрос летом. Повторюсь, Юсуф очень счастлив в ЦСКА. Посмотрим, что будет после сезона», — сказал Чебеджи.

  • Опция выкупа Язиджи у «Лилля» – 12 миллионов евро.
  • Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
  • ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +31830

    oyabun 1 час назад

    Карраскаль и Языджи - 2 шикарных приобретения армейцев. Ваша трансферная служба работает безукоризненно.

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    Рейтинг: +11

    Бывалый1488 1 час назад

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