Кассьерра: «Конечно, я остаюсь в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра сообщил, что не уйдет из клуба.
– Легионерам в России разрешили уходить в аренду в другие клубы. Вы остаетесь в «Сочи»?
– Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня.
Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка.
- Колумбиец выступает за «Сочи» с августа 2021 года.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Контракт Кассьерры с клубом действует до конца следующего сезона.
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Источник: «РБ Спорт»