Кассьерра: «Конечно, я остаюсь в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра сообщил, что не уйдет из клуба.

– Легионерам в России разрешили уходить в аренду в другие клубы. Вы остаетесь в «Сочи»?

– Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня.

Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка.

Колумбиец выступает за «Сочи» с августа 2021 года.

Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Контракт Кассьерры с клубом действует до конца следующего сезона.

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