Промес догнал Тихонова по голам в чемпионате России

Вингер «Спартака» Квинси Промес забил «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России.

Для голландца это 68-й гол в РПЛ. По данному показателю он догнал Андрея Тихонова.

Теперь они делят третье место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в российском чемпионате.

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