Промес догнал Тихонова по голам в чемпионате России

самое смешное, что играли на одной и той же позиции левого вингера)) это говорит об уровне нашего футбола)))
Вингер «Спартака» Квинси Промес забил «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России.
Для голландца это 68-й гол в РПЛ. По данному показателю он догнал Андрея Тихонова.
Теперь они делят третье место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в российском чемпионате.
- Егор Титов – 86;
- Роман Павлюченко – 69;
- Промес / Тихонов – 68.
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