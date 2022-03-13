Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сочи» – об Адамове: «Его жизни в данный момент ничего не угрожает»

«Сочи» – об Адамове: «Его жизни в данный момент ничего не угрожает»

13 марта 2022, 18:35

«Сочи» выступил с заявлением по поводу состояния вратаря Дениса Адамова.

  • Голкипер получил травму в матче 21-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).
  • Он столкнулся с игроком подмосковной команды Александром Руденко и не смог продолжить игру, его унесли на носилках.
  • Адамова увезли со стадиона на скорой в больницу.

«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углубленного обследования.

О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно. Желаем Денису здоровья и ждем его скорейшего возвращения на поле», – говорится в заявлении «Сочи».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Еще по теме:
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик» 23
Бубнов одним словом описал автогол «Зенита» в матче со «Спартаком» 8
Раскрыты финансовые условия, предложенные зенитовцу Адамову по новому контракту 2
Источник: сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Адамов Денис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
1
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
2
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
3
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
16
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
11
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
7
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Все новости
Все новости
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
16
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
11
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
7
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+