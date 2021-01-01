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«Сочи» – об Адамове: «Его жизни в данный момент ничего не угрожает»

«Сочи» выступил с заявлением по поводу состояния вратаря Дениса Адамова.

  • Голкипер получил травму в матче 21-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).
  • Он столкнулся с игроком подмосковной команды Александром Руденко и не смог продолжить игру, его унесли на носилках.
  • Адамова увезли со стадиона на скорой в больницу.

«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углубленного обследования.

О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно. Желаем Денису здоровья и ждем его скорейшего возвращения на поле», – говорится в заявлении «Сочи».

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Источник: сайт «Сочи»

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