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Серия А. «Фиорентина» без Кокорина победила «Болонью». Россиянин не играет два месяца

«Фиорентина» в 29-м туре чемпионата Италии обыграла «Болонью». Гол у полузащитника Лукаса Торрейры.

С 41-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве после удаления Кевин Бонифаци.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в заявке отсутствовал. Он не играет с 10 января.

Италия. Серия А. 29-й тур

Фиорентина – Болонья – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Торрейра, 70.

Удаления: нет – Бонифаци, 41 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2654

    СуперПАВ9 47 минут назад

    Что с Сашей не понятно, неужели он совсем играть разучился или сдоровье некакое

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    Рейтинг: +9540

    "supermax" 1 час назад

    вот это новость...быть не может

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