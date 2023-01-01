Серия А. «Фиорентина» без Кокорина победила «Болонью». Россиянин не играет два месяца

Что с Сашей не понятно, неужели он совсем играть разучился или сдоровье некакое
«Фиорентина» в 29-м туре чемпионата Италии обыграла «Болонью». Гол у полузащитника Лукаса Торрейры.
С 41-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве после удаления Кевин Бонифаци.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в заявке отсутствовал. Он не играет с 10 января.
Италия. Серия А. 29-й тур
Фиорентина – Болонья – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Торрейра, 70.
Удаления: нет – Бонифаци, 41 (вторая ж.к.).
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