«Аталанта» рассчитывает выкупить Демирала у «Ювентуса»

«Аталанта» довольна защитником Мерихом Демиралом. Клуб из Бергамо надеется летом выкупить турка у «Ювентуса».

В арендном соглашении прописана опция выкупа за 28 миллионов евро, но «Аталанта» рассчитывает получить скидку. Она приготовила для Демирала контракт до 2026 года.

В сезоне Серии А у Демирала 18 матчей, гол, ассист.

С «Ювентусом» он выиграл скудетто.

«Аталанта» идет в таблице Серии А на 6-м месте.

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