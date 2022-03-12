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  • Николсон: «Хет-трик в первом полноценном матче за «Спартак» – это круто. Абсолютно точно мой лучший дебют»

Николсон: «Хет-трик в первом полноценном матче за «Спартак» – это круто. Абсолютно точно мой лучший дебют»

12 марта 2022, 16:32

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о своей результативности в кубковом матче с «Кубанью» (6:1).

– Ты знал, что до матча с «Кубанью» никому из красно-белых не удавалось забить на «Открытие Банк Арене» три мяча в одной игре? Нашему стадиону уже семь лет.

– Нет, не знал. Уже после матча ко мне подошел кто-то из персонала и сказал, что я первый спартаковец, кому удалось забить здесь три гола. Для меня это очень важное событие. Абсолютно точно мой лучший дебют.

Сделать хет-трик в первом полноценном матче – это круто. Очень рад, что так быстро сумел вписать свое имя в историю «Спартака».

Мне безумно понравилась атмосфера на стадионе. И это притом, что на трибунах было много свободных мест. Даже не представляю, что почувствую, когда зрители заполнят всю арену!

– Ты забрал мяч себе на память?

– Да, каждый из игроков на нем расписался. Мне нужны были подписи всех без исключения. Я делал так же, когда забивал по три мяча в матчах за свои прошлые клубы.

Хет-трик в ворота «Кубани» – третий для меня с момента переезда в Европу.

– Что за интересный танец ты исполняешь после голов?

– Я изображаю птицу. Орла! Раньше использовал такой жест, а теперь решил повторить. Это мое старое празднование, теперь оно вернулось. Leggo the bird – это ямайская тема.

– После мяча в ворота «Динамо» вы станцевали с Промесом. Репетировали заранее?

– Нет, это тоже был мой фирменный номер. А Квинси присоединился.

– Какой из четырех голов можно назвать твоим классическим?

– Думаю, мой второй гол в ворота «Кубани», когда я закрутил мяч мимо вратаря в дальний угол. Делал так за свою карьеру много раз.

  • Николсон перешел в «Спартак» в декабре.
  • За него заплатили 8 миллионов евро.
  • Игрок заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
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