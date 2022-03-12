«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового тренера до конца апреля

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера, который возглавит команду летом.
Руководство клуба надеется, что назначить тренера удастся до конца апреля, чтобы у него было время на полноценное знакомство с командой.
Главными претендентами на должность остаются Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).
Также «МЮ» сохраняет интерес к Томасу Тухелю («Челси») и Карло Анчелотти («Реал»).
Есть вероятность, что и в следующем сезоне «Юнайтед» продолжит возглавлять Ральф Рангник.
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Источник: Daily Mail