Рангник: «Если Рэшфорд думает о переходе в другой клуб, то он может сделать это, но летом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба форварда Маркуса Рэшфорда.

«Мы разговаривали с ним на днях. Маркус ничего не говорил о том, что его что-то не устраивает. Не нужно обращать внимание на то, что пишут СМИ. Рэшфорд сказал, что все еще счастлив в клубе и хочет играть здесь на высоком уровне.

Даже если представить, что сам футболист, его агенты или его семья в какой-то момент подумают о переходе в другой клуб, что ж, тогда он может сделать это, но летом. Сейчас трансферное окно закрыто», – сказал Рангник.

В этом сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость англичанина – 85 миллионов евро.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ».

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