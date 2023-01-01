Рэшфорд – кандидат на замену Мбаппе в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» может заменить форварда Килиана Мбаппе на Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед». Оно внесло англичанина в список кандидатов еще прошлым летом.

Мбаппе в ближайшее трансферное окно может уйти в «Реал».

24-летний Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

Он стоит 85 миллионов евро и имеет контракт до 2023 года.

В сезоне АПЛ у Рэшфорда 18 игр, 4 гола, 2 результативных паса.

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