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Рэшфорд – кандидат на замену Мбаппе в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» может заменить форварда Килиана Мбаппе на Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед». Оно внесло англичанина в список кандидатов еще прошлым летом.

Мбаппе в ближайшее трансферное окно может уйти в «Реал».

  • 24-летний Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
  • Он стоит 85 миллионов евро и имеет контракт до 2023 года.
  • В сезоне АПЛ у Рэшфорда 18 игр, 4 гола, 2 результативных паса.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +324

    Lipatoff 51 секунду назад

    И правильно

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