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Роналду сможет сыграть с «Тоттенхэмом». У него была травма бедра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о состоянии здоровья форварда Криштиану Роналду.

«Он вчера вернулся к тренировкам. Криштиану полностью провел занятие, и я ожидаю, что он будет тренироваться и сегодня.

Роналду хорошо работал, поэтому думаю, что он будет готов сыграть завтра», – сказал Рангник.

  • Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.
  • Сообщалось, что у португальца проблемы с бедром.
  • «МЮ» примет «Тоттенхэм» в субботу в 20:30 мск.

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Источник: Sky Sports

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