Фанаты ЦСКА выбрали мяч Язиджи «Спартаку» лучшим голом зимы

Гол полузащитника Юсуфа Язиджи в ворота «Спартака» в первом весеннем туре РПЛ – лучший мяч зимы в ЦСКА. Так проголосовали болельщики москвичей.
Турок точно пробил со штрафного, а ЦСКА в том матче победил 2:0.
- Язиджи зимой арендован у «Лилля».
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).
У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА
РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»
Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей