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Фанаты ЦСКА выбрали мяч Язиджи «Спартаку» лучшим голом зимы

Гол полузащитника Юсуфа Язиджи в ворота «Спартака» в первом весеннем туре РПЛ – лучший мяч зимы в ЦСКА. Так проголосовали болельщики москвичей.

Турок точно пробил со штрафного, а ЦСКА в том матче победил 2:0.

  • Язиджи зимой арендован у «Лилля».
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).

У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА

РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Источник: твиттер ЦСКА

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