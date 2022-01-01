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Где смотреть «Реал» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 9 марта

«Реал» и «ПСЖ» сегодня проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Встречу можно посмотреть онлайн на «Матч ТВ».

  • Начало матча – в 22:45 по московскому времени.
  • Первая игра в Париже закончилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 11:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +16135

    Garrincha58 20 минут назад

    пофиг даже теперь не интересуюсь пусть засунут свои трансляции в одно место

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