Где смотреть «Реал» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 9 марта

пофиг даже теперь не интересуюсь пусть засунут свои трансляции в одно место
«Реал» и «ПСЖ» сегодня проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Встречу можно посмотреть онлайн на «Матч ТВ».
- Начало матча – в 22:45 по московскому времени.
- Первая игра в Париже закончилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».
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