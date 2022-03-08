Малком, Клаудиньо и Алберто не намерены покидать «Зенит». Они отклонили все предложения из Бразилии (Goal)

Бразильские футболисты «Зенита» Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не собираются уходить из петербургского клуба на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

По информации Goal, бразильцы чувствуют себя в безопасности в России и счастливы в «Зените». Их агенты отклонили все предложения из Бразилии.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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