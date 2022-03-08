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  • Малком, Клаудиньо и Алберто не намерены покидать «Зенит». Они отклонили все предложения из Бразилии (Goal)

Малком, Клаудиньо и Алберто не намерены покидать «Зенит». Они отклонили все предложения из Бразилии (Goal)

8 марта 2022, 20:44
24

Бразильские футболисты «Зенита» Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не собираются уходить из петербургского клуба на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

По информации Goal, бразильцы чувствуют себя в безопасности в России и счастливы в «Зените». Их агенты отклонили все предложения из Бразилии.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо Алберто Юри
Комментарии (24)
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житель СПб
1646761517
Ну и хорошо! Отличная новость!
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Persona_non_Grata
1646763732
" Tаити, Tаити… Нас и здесь неплохо кормят. " )))
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insider_retro
1646765404
Нормальные профи, которые продают свой талант и мастерство... Солидно... В отличие от тех, кто пропил свои мозги в желании угодить кому-то и быть солидарными с чем-то...
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nik55
1646765485
халяву любят все
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sochi-2013
1646765859
Ну и хорошо. Сможем сравнить результат команд без (Краснодар) и с (легионерами).
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rash1959
1646765865
От такого "баблища" они уйдут только под страхом расстрела.
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portero
1646767479
здесь лучше кормят...
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R_a_i_n
1646767848
Война-войной, а зарплата по расписанию.
Ответить
somn
1646801692
Читаю коменты и удивляюсь: сколько дерьма в людях. Да они молодцы, что положили на ФИФА прибор!
Ответить
zigbert
1646809705
Если их все устраивает в Зените, стоит ли куда то уходить.
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