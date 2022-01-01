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Малком, Клаудиньо и Алберто не намерены покидать «Зенит». Они отклонили все предложения из Бразилии (Goal)

Бразильские футболисты «Зенита» Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не собираются уходить из петербургского клуба на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

По информации Goal, бразильцы чувствуют себя в безопасности в России и счастливы в «Зените». Их агенты отклонили все предложения из Бразилии.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: Goal

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Комментарии27
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    Рейтинг: +6860

    R_a_i_n 3 минуты назад

    Война-войной, а зарплата по расписанию.

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    Рейтинг: +59763

    portero 10 минут назад

    здесь лучше кормят...

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    Рейтинг: +5107

    rash1959 36 минут назад

    От такого "баблища" они уйдут только под страхом расстрела.

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    Рейтинг: +6335

    sochi-2013 37 минут назад

    Ну и хорошо. Сможем сравнить результат команд без (Краснодар) и с (легионерами).

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    Рейтинг: +6697

    nik55 43 минуты назад

    халяву любят все

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    Рейтинг: +69011

    insider_retro 44 минуты назад

    Нормальные профи, которые продают свой талант и мастерство... Солидно...
    В отличие от тех, кто пропил свои мозги в желании угодить кому-то и быть солидарными с чем-то...

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    Рейтинг: +3932

    mutabor0992 46 минут назад

    Куда же они свалят?Тут такая ХАЛЯВА!!!Бабосы заоблачные,а играть еще меньше(еврокубков тю-тю).Так что обезьянки поумнее газПРЕМовских будут.

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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata 1 час назад

    " Tаити, Tаити… Нас и здесь неплохо кормят. " )))

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    Рейтинг: +13889

    ilichkadr 1 час назад

    Никто и не сомневался, что бразильцы пойдут на поводу политизированной ФИФА.

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    Рейтинг: +13889

    ilichkadr > ilichkadr 1 час назад

    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ пойдут

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > ilichkadr 43 минуты назад

    Финансовая сторона вопроса тоже имеет значение . А фИфа не будет им из своего компенсировать потерю в зарплатах . Поэтому фИфа идёт лесом .

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    Рейтинг: +5107

    rash1959 > ilichkadr 34 минуты назад

    Да причём тут ФИФА? Бешенные бабки - вот суть того, что они "не намерены покидать...."

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    Рейтинг: +13889

    ilichkadr > rash1959 6 минут назад

    Не думаю, что бешенные бабки Зенита бешеннее бабок Спартака или Краснодара. В среднем бабки примерно равные. Патриотизмом здесь и не пахнет.
    На мой взгляд у кого более чувствительный дрестомёт, тот и бежит. Шварц не побежал и, надеюсь, не побежит.
    P.S. Все побежали и я побежал.....................

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    Рейтинг: +13889

    ilichkadr > Barmaleushka 3 минуты назад

    Это было ясно с самого начала, что фИфа не будет им из своего кармана что-то компенсировать. Рассчитано на псевдопатриотизм. Назло бабушке отморозил уши............

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > ilichkadr 44 секунды назад

    Хе-хе , с патриотизьмом в спорте сейчас вообще беда .

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    Рейтинг: +2499

    swot1205 1 час назад

    хоть у кого-то яйца есть!!!

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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata > swot1205 1 час назад

    Какие яйца, сынок - БАБКИ РЕШАЮТ ВСЁ !!! ))

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 46 минут назад

    Тебе если з/п вдвое сократят , новую работу искать не будешь ?

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    Рейтинг: +3932

    mutabor0992 > Barmaleushka 44 минуты назад

    Там даже если втрое сократят...Ничего страшного.Из зени при подписании контракта вытрясли столько...

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > mutabor0992 39 минут назад

    Ничего страшного ? Ну если ты лям ( хотя бы рублей) получаешь - с голоду не помрёшь , на 300 с гаком штук . А если 30-ник рублями ... ну давай , за идею то !
    Ремешок только не забывай затягивать кажду неделю .

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    Рейтинг: +3932

    mutabor0992 > Barmaleushka 35 минут назад

    Так речь вроде как о футболлерах зЫнита шла...А не обо мне.Вы уж определитесь.Да и о какой идее идет речь?

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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 33 минуты назад

    Мне зарплату никто не платит, сколько заработаю - всё моё )))

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > mutabor0992 29 минут назад

    За идею - это образно .
    Если пенять игрокам за нежелание перейти на более "лайтовый тариф" , то неплохо бы спросить себя самого "А я бы смог?" .

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 28 минут назад

    Грабитель что-ли ?

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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 27 минут назад

    Грабитель - у тебя на аватарке, а я честный фраер )))

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 минут назад

    Всё понятно - чёрный риэлтор .

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