«Барселона» повысит зарплату 38-летнему Алвесу по новому контракту

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Дани Алвесом. Он будет действовать до конца сезона-2022/23.

Бразильцу повысят зарплату. Сейчас Алвес получает минимальные для Примеры 155 тысяч евро в год.

Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).

В сезоне Примеры Алвес провел 4 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.

С «Барселоной» он брал Лигу чемпионов.

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