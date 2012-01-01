«Барселона» повысит зарплату 38-летнему Алвесу по новому контракту

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Дани Алвесом. Он будет действовать до конца сезона-2022/23.
Бразильцу повысят зарплату. Сейчас Алвес получает минимальные для Примеры 155 тысяч евро в год.
- Бразилец – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
- В сезоне Примеры Алвес провел 4 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
- С «Барселоной» он брал Лигу чемпионов.
«Барса» активирует опцию продления контракта с 38-летним Алвесом до 2023 года (Marca)
Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена
«Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Алвеса