Лэмпард – о 0:5 с «Тоттенхэмом»: «Проблемы «Эвертона» нельзя решить за одну ночь»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» в 28-м туре АПЛ.

«Главными проблемами были ошибки и плохая игра в обороне. Но дело не только в этом – мы недостаточно хорошо проявили себя впереди. Даже когда мы контролировали мяч, их защите ничего не угрожало.

Проблемы, которые появились в клубе до моего прихода, нельзя решить за одну ночь. Важно сохранять позитивный настрой», – сказал Лэмпард.