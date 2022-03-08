Лэмпард – о 0:5 с «Тоттенхэмом»: «Проблемы «Эвертона» нельзя решить за одну ночь»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» в 28-м туре АПЛ.
«Главными проблемами были ошибки и плохая игра в обороне. Но дело не только в этом – мы недостаточно хорошо проявили себя впереди. Даже когда мы контролировали мяч, их защите ничего не угрожало.
Проблемы, которые появились в клубе до моего прихода, нельзя решить за одну ночь. Важно сохранять позитивный настрой», – сказал Лэмпард.
- «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» – 5:0.
- Команда Лэмпарда проиграла 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8.
- «Эвертон» идет на 17-м месте в чемпионате.
Источник: The Guardian