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Лэмпард – о 0:5 с «Тоттенхэмом»: «Проблемы «Эвертона» нельзя решить за одну ночь»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» в 28-м туре АПЛ.

«Главными проблемами были ошибки и плохая игра в обороне. Но дело не только в этом – мы недостаточно хорошо проявили себя впереди. Даже когда мы контролировали мяч, их защите ничего не угрожало.

Проблемы, которые появились в клубе до моего прихода, нельзя решить за одну ночь. Важно сохранять позитивный настрой», – сказал Лэмпард.

  • «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» – 5:0.
  • Команда Лэмпарда проиграла 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8.
  • «Эвертон» идет на 17-м месте в чемпионате.

АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Кейн оформил дубль, у Доэрти и Кулушевски по два ассиста

Источник: The Guardian

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